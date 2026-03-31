Cod galben de inundații pe râuri din județele Botoșani și Iași

Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundații valabilă până miercuri pe râuri din județele Botoșani și Iași.
Foto cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
31 mart. 2026, 13:09, Social

Sunt vizate râurile din bazinul hidrografic Jijia din judeţele Botoşani şi Iaşi.

În aceste zone se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.

Avertizarea este în vigoare de marți de la ora 12.00 până miercuri la ora 12.00.

Hidrologii avertizeazî că fenomene potenţial periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare miercuri, între orele 6.00 și 12.00, pe unele râuri din bazinul hidrografic Miletin, afluent al râului Jijia.

Recomandarea video

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Libertatea
Zodia care primește o ofertă care îi va schimba radical viața, susține Mihai Voropchievici. Când se va întâmpla
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor