Cod galben de inundații pe râuri din județele Botoșani și Iași

Sunt vizate râurile din bazinul hidrografic Jijia din judeţele Botoşani şi Iaşi.

În aceste zone se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.

Avertizarea este în vigoare de marți de la ora 12.00 până miercuri la ora 12.00.

Hidrologii avertizeazî că fenomene potenţial periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare miercuri, între orele 6.00 și 12.00, pe unele râuri din bazinul hidrografic Miletin, afluent al râului Jijia.