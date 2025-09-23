Cod portocaliu de precipitații și pericol de inundații în Italia. MAE emite alertă de călătorie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că Departamentul Regional de Protecție Civilă a emis o alertă de cod portocaliu pentru data de 23 septembrie 2025, fiind prevăzute ploi torențiale și pericol de inundații, în special în localitățile din nordul țării (Milano, Bergamo, Como, Lecco, Varese).

MAE recomandă consultarea paginii de Internet a Departamentului Protecției Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it, pentru obținerea informațiilor actualizate în timp real.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Milano: +39 0240098207, +39 0240074018, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al consulatului: +39 3661081444.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://milano.mae.ro/ și https://www.mae.ro/.