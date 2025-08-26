Prima pagină » Social » Comercianții de la Dragonul Roșu privesc flăcările care mistuie mărfurile din depozite. Ce spun aceștia?

Comercianții de la Dragonul Roșu privesc flăcările care mistuie mărfurile din depozite. Ce spun aceștia?

Miercuri, în jurul orei 1:00, flăcările încă mistuie hala situată în complexul Dragonul Roșu din Capitală.
Daiana Rob
27 aug. 2025, 02:12, Social

Câțiva dintre comercianții care au avut mărfuri în hala care a ars, privesc deznădăjduiți cum la fața locului sosesc tot mai multe autospeciale, în timp ce incendiul pare să se extindă.

Mărfurile lor au fost distruse de flăcări, după cum mărturisește o femeie de origine asiatică. Întrebată dacă va mai reuși să recupereze ceva, femeia a dat din umeri, recunoscând că nu știe.

Proprietara unui alt depozit de haine privește, de asemenea, cum incendiul se răspândește. Ea nu știe dacă va mai putea recupera ceva, însă tânăra speră. Totuși, nu este foarte optimistă, văzând că incendiul continuă să mistuie hala. „Nu știu, sperăm. Aparent, nu cred, dacă se extinde focul și nu se stinge. Noi stăm aici (n.r. – în apropiere) și am văzut incendiul”, a declarat tânăra pentru reporterul aflat la fața locului.

Marți seară, un incendiu puternic a izbucnit la complexul Dragonul Roșu din București. O hală de 2.000 de metri pătrați a luat foc. La mai bine de patru ore de la izbucnirea incendiului, fumul gros se ridica la zeci de metri.