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Comisia Europeană lansează „Lider European” 2026. Liceenii, invitați să transforme problemele din comunități în proiecte

Comisia Europeană lansează ediția 2026 a concursului „Lider European”, prin care liceenii sunt invitați să propună proiecte pentru rezolvarea unor probleme din comunitățile lor. Înscrierile pentru întâlnirea de informare se fac până pe 14 octombrie.
Comisia Europeană lansează „Lider European” 2026. Liceenii, invitați să transforme problemele din comunități în proiecte
Sursa foto: Pexels/Gera Cejas
Maria Nițu
07 oct. 2026, 14:31, Social
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Reprezentanța Comisiei Europene în România lansează, miercuri, 7 octombrie, cea de-a 16-a ediție a concursului național „Lider European”, organizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării.

Potrivit unui comunicat al Comisiei, liceenii din întreaga țară sunt invitați să identifice probleme din comunitățile lor, transformând ideile prin care vor să le rezolve în proiecte noi.

Participarea la concurs este gratuită. Profesorii și elevii se pot înscrie până miercuri, 14 octombrie, la întâlnirea online de informare și pregătire, programată pentru 15 octombrie, de la ora 10.00.

„Lider European” este destinat elevilor din clasele IX-XII, care participă în echipe de câte patru membri, sub coordonarea unui profesor.

Proiectele pot porni de la probleme din domenii precum social, educație, mediu, cultură sau economie. Elevii pot propune soluții pentru școala lor, pentru cartier, oraș sau pentru o comunitate construită în jurul unei nevoi comune.

Important este ca proiectul să pornească de la o situație reală pe care tinerii o cunosc și în care vor să se implice.

„Tinerilor li se spune adesea că vor schimba lumea într-o zi. «Lider European» le propune să înceapă acum: să găsească o problemă din comunitatea lor, să adune oameni în jurul ei și să o rezolve. Peste 2.500 de parteneri și voluntari li s-au alăturat în 2025. Așa arată Europa pe care o construim împreună”, a declarat Mara Roman, șefa interimară a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Cum se desfășoară concursul

În cadrul competiției, elevii trebuie să cerceteze și să documenteze tema aleasă, să lucreze împreună și să construiască un proiect pornind de la problema pe care au găsit-o.

Echipele vor căuta parteneri și resurse, își vor argumenta alegerile, vor încerca să îi convingă și pe alții să se implice. Aceste propuneri pot ajunge să reunească profesori, organizații, instituții, companii, voluntari și membri ai comunităților locale.

Ideea centrală este ca fiecare concept al elevilor să se transforme în inițiative concrete, care pot răspunde unor nevoi reale din comunitățile în care aceștia trăiesc.

Calendarul „Lider European” 2026

Prima etapă este înscrierea la întâlnirea online de informare și pregătire, care poate fi făcută până miercuri, 14 octombrie. Întâlnirea online va avea loc joi, 15 octombrie, de la ora 10.00.

În perioada 16 octombrie – 5 noiembrie, echipele se vor putea înscrie în competiție și își vor pregăti proiectele. Pe 23 noiembrie vor fi anunțate echipele finaliste.

Finala va avea loc pe 4 decembrie, la Casa Europa, sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România din București. Finaliștii își vor prezenta și susține proiectele în fața juriului. Competiția se va încheia cu festivitatea de premiere.

Calendarul complet al concursului, regulamentul de participare și ghidul de informare și pregătire sunt disponibile pe pagina oficială „Lider European” a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

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