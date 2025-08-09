Copil de șase ani, lovit de o mașină pe un drum județean din Argeș

Un copil de șase ani a fost lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă de o mașină pe un drum județean din Argeș.

Potrivit IPJ Argeș, accidentul a avut loc pe raza comunei Bradu.

Din verificările preliminare s-a stabilit că un copil de 6 ani, din Bradu, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul intenției de a traversa, prin loc nepermis, în fugă, prin apropierea unui autoturism parcat, a fost accidentat de un autoturism, condus de o femeie de 30 de ani, care se deplasa pe DJ 659.

În urma impactului, copilul a fost rănit, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la spital.

Conducătoarea mașinii a fost testată cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.