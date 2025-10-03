Craiova: Au loc intervenții pentru menținerea carosabilului curat în urma fenomenelor meteo

„Pe sectoarele de drum aflate sub incidența codurilor meteorologice emise de ANM, angajații DRDP Craiova fac revizii permanent pentru a asigura un carosabil curat. Rugăm participanții la trafic să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste atenție sporită în trafic”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de DRDP Craiova.

Pe fondul fenomenelor meteo, angajații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri au întreprins acțiuni pe mai multe sectoare de drum pentru a îndepărta pietre sau ramuri de pe carosabil.