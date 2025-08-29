Craterul apărut după spargerea unei pungi de gaz din Amara s-a mărit la 40-50 de metri. Persistă pericolul de explozie

UPDATE: Craterul din Amara s-a mărit la 40-50 de metri. Persistă pericolul de explozie

Diametrul craterului format în urma incidentului din orașul Amara, județul Ialomița, s-a mărit de la 25 de metri la 40-50 de metri, în contextul în care măsurătorile efectuate la ora 19:00 arată o scădere a concentrațiilor de substanțe amoniac și gaz metan, dar pericolul de explozie persistă.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să intervină pentru securizarea zonei, în timp ce locuitorii sunt îndemnați să respecte măsurile de precauție.

Știrea inițială: Lt. Georgeta Popescu, purtător de cuvânt ISU Ialomița, declară că în ajutorul pompierilor a venit și un echipaj din Călărași. În zonă s-au înregistrat degajări de hidrogen sulfurat, perimetrul fiind securizat de autorități.

Primăria Amara din județul Ialomița a emis un avertisment către locuitorii orașului, în urma unui incident produs în zona Stației de Tratare a Apei. Oamenilor li se cere să nu consume apă din rețeaua publică, fără să ofere informații cu privire la natura incidentului.

„Stimați cetățeni, vă informăm că, în urma unui incident produs în apropierea Stației de Tratare a Apei, vă rugăm să NU folosiți apa din rețeaua publică până la noi clarificări. Echipele noastre, ISU, Enel si Distrigaz intervin de urgență pentru investigarea situației și remedierea acesteia. Vă vom ține la curent cu evoluția intervenției și vă vom anunța imediat ce apa va putea fi utilizată în condiții de siguranță. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare. Vă rugăm să distribuiți acest mesaj pentru a ajunge la cât mai multe persoane!”.