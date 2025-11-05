Dâmbovița: Autospecială de poliție, lovită de o autoutilitară pe care o urmărea

Potrivit IPJ Dâmbovița, miercuri, polițiștii Secției Rurale din Voinești au făcut un semnal regulamentar de oprire unei autoutilitare ce se deplasa pe DN 72 A, în afara localității Lunca.

Șoferul și-a continuat deplasarea, iar polițiștii au pornit în urmărire. La un moment dat, autoutilitara ar fi intrat în coliziune cu autospeciala de poliție, condusă de un agent de poliție, în vârstă de 25 de ani.

În urma coliziunii, nicio persoană nu a fost rănită.

Șoferul autoutilitarei a fost identificat ca fiindun bărbat de 50 de ani, din comuna Voinești.

Polițiștii au procedat la testarea celor doi șoferi cu aparatul din dotare în vederea depistării consumului de alcool, rezultând o valoare de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului de 50 de ani.

Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de probe biologice necesare stabilirii cu exactitate a îmbibației alcoolice.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.