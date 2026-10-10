Dan, la Centenarul Partidului Național Țărănesc: Împreună putem să facem lucruri bune cu statul român

„Acești 100 de ani înseamnă, de fapt, mult din conștiința națională și din conștiința democratică a poporului român. Atașamentul față de valori a fost dovedit în perioada represiunii comuniste, când mii de membri ai Partidului și-au păstrat principiile deși au fost arestați, prigoniți și deportați”, a scris, Dan, într-un mesaj publicat pe Facebook, sâmbătă.

Acesta a precizat că Partidul Național Țărănesc a fost, înainte de toate, un promotor al unor valori – al moralității, al responsabilității, al loialității față de statul român și al demnității în viața politică.

Șeful statului a amintit despre marii lideri țărăniști, precum Iuliu Maniu și Ion Mihalache, care au reușit să impună prin reformele lor valori precum susținerea principiilor democratice și opoziția față de orice formă de dictatură. Istoria partidului fiind strâns legată de Unirea din 1918.

„După căderea comunismului, exact acele valori promovate istoric de țărăniști sunt cele care definesc aspirațiile societății noastre de azi și sunt cele care au definit realizările societății noastre, inclusiv orientarea fermă euroatlantică”, transmite Nicușor Dan.

Valorile promovate de țărăniști, descrise de șeful statului

Vorbind despre valori, șeful statului a vorbit despre democrație, afirmând că „este important să o reafirmăm”.

„Este important să reafirmăm democrația, pentru că mulți dintre noi am crezut că, odată obținută, o să o avem pentru totdeauna, și vedem că azi este pusă în discuție”, a precizat Dan.

Nicușor Dan a vorbit și despre valorile creștine ale formațiunii, precizând că „este nevoie de acele valori creștine ale iubirii aproapelui sau cel puțin al respectului față de aproape, păstrând, evident, caracterul laic al statului”, în contextul în care vedem ura ce străbate societatea noastră cu orice prilej.

Președintele a precizat că „responsabilitatea” este opusul populismului, un fenomen care, din păcate este în „creștere” în România., descriind combaterea acestuia ca pe „o luptă pe care trebuie să o ducem fiecare dintre noi”, pentru a explica oamenilor „ce înseamnă responsabilitate și ce înseamnă alternative bazate pe realitate și nu pe diferite fantasme”.

„Și nu în cele din urmă, loialitatea față de statul român și credința că împreună putem să facem lucruri bune cu statul român, pentru că, din nou, pare că în multe părți ale societății domină pesimismul, neîncrederea”, a transmis Nicușor Dan.

Recent, președintele Nicușor Dan a promulgat legea care instituie 2026 ca fiind an centenar al Partidului Național Țărănesc, demers pe care șeful statului l-a făcut „în semn de respect față de moștenirea PNȚ”, decriind formațiunea drept „un partid istoric”.