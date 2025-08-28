Decontarea serviciilor psihologice pentru pacienții oncologici în sistemul public, aprobată de Guvern

„Până acum, pacienții bolnavi de cancer au fost nevoiți să ducă o dublă luptă – cu boala și cu lipsa accesului la sprijin psihologic. De astăzi, România recunoaște oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente, intervenții chirurgicale sau radioterapie, ci și suport emoțional”, precizează ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, noul cadru legislativ prevede următoarele:

Până la 30 iunie 2026, pacienții pot beneficia de servicii psihologice decontate la recomandarea medicilor specializați, chiar dacă psihologii nu au formare în psihooncologie.

Începând cu 1 iulie 2026, sprijinul psihologic va fi acordat exclusiv de psihologi cu formare profesională în psihooncologie, pentru creșterea calității serviciilor.

Etapizarea oferă timp pentru dezvoltarea unei rețele de specialiști și pentru pregătirea resurselor umane.

Beneficiile noului act normativ cuprinde crearea unui cadru clar și stabil de finanțare; acces gratuit al pacienților oncologici la servicii psihologice; eliminarea barierelor financiare care au împiedicat până acum suportul emoțional.

„Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului. Studiile arată că pacienții care beneficiază de suport emoțional au o mai bună aderență la tratament, o reziliență crescută și o calitate a vieții mai bună”, a mai menționat Alexandru Rogobete.

Ministerul Sănătății și CNAS vor colabora în perioada următoare cu organizațiile profesionale și societățile medicale pentru implementarea rapidă și coerentă a măsurii.