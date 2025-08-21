Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Bărbatul care și-a ucis soția în fața copilului, se interesa de condițiile criminalilor din Penitenciar / Cel de-al 34-lea de caz de femicid în România

O sursă din rândul apropiaților femeii care a fost ucisă de soțul ei în Craiova a dezvăluit pentru MEDIAFAX detalii despre momentele grele prin care a trecut femeia în relația de lungă durată. Este cel de-al 34-lea de caz de femicid în România în acest an.

Sursa, care îl cunoaște și pe soț de șase ani de zile, a dezvăluit că, deși în presă s-a scris că acesta era inginer, acest lucru nu este real. Bărbatul se ocupa cu vânzarea bunurilor pe OLX.

„El era fără serviciu, vindea prin târguri și pe OLX. Ultima dată când am vorbit cu el, era stresat că a vândut niște produse și trebuia să plătească la ANAF”, a declarat sursa.

Acesta nu era singurul lucru care îl preocupa pe soț. Adesea, în discuțiile cu prietenii, el se interesa de condițiile cu care sunt tratați criminalii în Penitenciar. Cum sunt primiți criminalii, dacă ei sunt suspuși violențelor…

Relația dintre el și soție era una mai rece

Potrivit sursei citate, cei doi soți erau mai distanți. „În fața oamenilor se purta ok, dar îl vedeam cum se uita… nu era chiar în regulă”.

Conflictele dintre cei doi erau dese, iar bărbatul își jignea adeseori soția. Îi impunea acesteia să gătească, pe motiv că „toate femeile o fac”, iar atunci când ea refuza, fiind obosită de la muncă, îi reproșa femeii că „face pe obosita” și că „nu este singura care face meditații cu copii” și că se consideră „buricul pământului”, își amintește sursa citată. Totuși, aceasta spune că femeia s-a ferit să le povestească apropiaților despre conflictele dintre ea și soțul ei și nu a mai menționat față de apropiați dacă a existat sau nu vreun episod de violență fizică.

Sursa citată menționează că „femeia avea un statut de menținut”. Bărbatul, pe de altă parte, era „un tip rece și strict”.

Femeia era profesoară de germană la Colegiul Național Carol I din Craiova. Ea avea 44 de ani, iar soțul său avea 45. Cei doi erau împreună de 31 de ani, iar în prezent au o fetiță 11 ani.

Copilul a asistat la scenele de violență

Joi, dimineață, femeia a fost înjunghiată de soțul său, care ulterior a încercat să se sinucidă, potrivit IPJ Dolj.

În momentul crimei, copilul era de față, potrivit vecinilor. Unul din ei, auzind zgomotele, a intrat și a luat-o pe fetiță din apartament. Soția era deja înjunghiată și-și ținea copila de mână. Mama sa i-a strigat să fugă. Atunci când vecinul a intrat în apartament, soțul a plecat în cealaltă cameră.

„Când intră vecinul, fetița era cu maică-sa de mână, maică-sa nu murise. Îi spunea: «fugi, fugi, fugi». Vecinul a luat-o pe fetiță și a scos-o de acolo, iar el (n.r. – soțul) s-a închis în altă cameră din apartament”.

Potrivit unor surse, bărbatul s-a înjunghiat de trei ori în abdomen, încercând ulterior să sară de la balcon. Totuși, potrivit sursei noastre, soțul nu a izbutit din prima, fiind dus în stare gravă la spital, acolo unde, a murit abia ulterior.

Înainte de crimă, soțul fusese plecat în străinătate

Potrivit sursei din rândul apropiaților celor doi, femeia a fost plecată în vacanță la munte, alături de părinții ei, dar și de fiica sa în vârstă de 11 ani.

Cu trei zile înaintea crimei, soțul ei s-a întors din străinătate. Acesta a fost și el plecat timp de două săptămâni. Cei doi soți aveau și concedii separate.

Concendiul la munte, alături de părinți, era un obicei anual pentru femeie. Părinții femeii nu erau de acord cu relația dintre cei doi.

Cel de-al 34-lea de caz de femicid în România

Numai în acest an, în România au avut loc peste 30 de cazuri de femicid, potrivit organizațiilor care militează împotriva violențelor asupra femeii. Acesta este cel de-al 34-lea caz în care o femeie este ucisă de un bărbat.

Femeile care se confruntă cu violența domestică sau cei care sunt martori la violență domestică, pot apela numărul unic de contact 0800.500.333, linie telefonică gratuită, pusă la dispoziție de Guvern.