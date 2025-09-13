DIICOT: 53 de persoane reținute într-o operațiune complexă împotriva criminalității organizate

Procurorii DIICOT au reținut, în perioada 22 august – 11 septembrie, 53 de inculpați cercetați pentru infracțiuni grave, precum trafic de droguri de risc și de mare risc, efectuarea de operațiuni cu produse psihoactive fără drept, tentativă de trădare prin transmitere de informații secrete, constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani, trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori, viol asupra unui minor și pornografie infantilă.

Ulterior, judecătorii de drepturi și libertăți au dispus arestarea preventivă a 33 de persoane, iar față de alți 12 inculpați s-a luat măsura controlului judiciar.

Operațiunile DIICOT au fost realizate împreună cu polițiști din structurile de combatere a criminalității organizate, inspectoratele de poliție județene și jandarmii Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.