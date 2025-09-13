Prima pagină » Social » DIICOT: 53 de persoane reținute într-o operațiune complexă împotriva criminalității organizate

DIICOT: 53 de persoane reținute într-o operațiune complexă împotriva criminalității organizate

DIICOT a reținut în ultimele trei săptămâni 53 de persoane în cadrul unor operațiuni împotriva criminalității organizate, pentru infracțiuni grave precum trafic de droguri, spălare de bani, trafic de persoane, proxenetism și viol asupra unui minor. 33 de persoane au fost arestate preventiv.
DIICOT: 53 de persoane reținute într-o operațiune complexă împotriva criminalității organizate
Sursa foto: MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Pecheanu
13 sept. 2025, 10:33, Social

Procurorii DIICOT au reținut, în perioada 22 august – 11 septembrie, 53 de inculpați cercetați pentru infracțiuni grave, precum trafic de droguri de risc și de mare risc, efectuarea de operațiuni cu produse psihoactive fără drept, tentativă de trădare prin transmitere de informații secrete, constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani, trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori, viol asupra unui minor și pornografie infantilă.

Ulterior, judecătorii de drepturi și libertăți au dispus arestarea preventivă a 33 de persoane, iar față de alți 12 inculpați s-a luat măsura controlului judiciar.

Operațiunile DIICOT au fost realizate împreună cu polițiști din structurile de combatere a criminalității organizate, inspectoratele de poliție județene și jandarmii Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.