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DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare ale lui Călin Georgescu

Procurorii DIICOT au dispus, miercuri, instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, cercetat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare ale lui Călin Georgescu
Laura Buciu
07 oct. 2026, 12:08, Social
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Procurorii DIICOT au dispus, miercuri, instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele unui inculpat în vârstă de 64 de ani, cercetat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit surselor MEDIAFAX, sechestrul este pus pe conturile bancare ale lui Călin Georgescu.

Măsura asigurătorie a fost dispusă la 7 octombrie 2026 de procurorii DIICOT.

Sechestrul asupra conturilor, pus în timp ce Călin Georgescu și soția sa sunt în sediul DIICOT

Potrivit anchetatorilor, Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

DIICOT precizează că activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, se află, miercuri, de aproape patru ore, în sediul DIICOT, pentru a doua zi de percheziții informatice asupra dispozitivelor ridicate din vila familiei din Mogoșoaia.

De asemenea, sechestrul asupra conturilor bancare s-a instituit în ziua în care Tribunalul București judecă contestația depusă de Georgescu la sechestrul dispus asupra locuinței familiei, din Mogoșoaia.

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