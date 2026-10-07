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Călin și Cristela Georgescu au ajuns din nou la DIICOT. Tribunalul București judecă și contestația la sechestrul pe vila din Mogoșoaia

Călin și Cristela Georgescu revin miercuri la sediul DIICOT, pentru continuarea perchezițiilor informatice asupra dispozitivelor ridicate din vila familiei din Mogoșoaia. Tot azi, Tribunalul București analizează contestația formulată de Călin Georgescu împotriva sechestrului instituit asupra imobilului din Mogoșoaia.
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Laura Buciu
07 oct. 2026, 08:40, Social
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UPDATE:

Călin Georgescu a ajuns din nou la DIICOT, miercuri dimineața.

Fostul candidat la Președinția României a fost adus cu duba, în cătușe. Lucrătorii de la Arestul Central l-au băgat pe fostul candidat prin curtea DIICOT, nu prin față, unde Călin Georgescu era așteptat de susținători.

UPDATE:

Cristela Georgescu a ajuns în jurul orei 8.25 la sediul DIICOT din București pentru noi percheziții informatice asupra dispozitivelor digitale ridicate în timpul perchezițiilor din locuința familiei, din Mogoșoaia.

Procurorii încearcă să refacă traseul celor peste 1 milion de euro, prejudiciu din dosarul lui Călin Georgescu.

Știre inițială:

Cristela și Călin Georgescu sunt așteptați la DIICOT începând cu ora 8.30.

Procedura de analizare a dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori a început marți, iar prezența coproprietarilor este necesară în cadrul percheziției informatice.

Călin Georgescu se află în arest preventiv în dosarul în care este cercetat de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Procurorii susțin că prejudiciul reclamat în cauză este de 1,1 milioane de euro.

Astfel, fostul candidat la alegerile prezidențiale va trebui scos din nou din Arestul Central.

Contestație la sechestrul pe vila din Mogoșoaia

Tot miercuri, Tribunalul București are termen pentru contestația depusă de Călin Georgescu față de sechestrul pus de procurori pe vila din Mogoșoaia.

DIICOT a instituit măsura asigurătorie pe 24 septembrie, în vederea recuperării eventualului prejudiciu din dosar. Contestația a fost depusă prin avocații lui Călin Georgescu, iar instanța urmează să decidă dacă măsura asupra imobilului va fi menținută sau ridicată.

În acest dosar, anchetatorii investighează acuzații privind o presupusă înșelăciune în care un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.

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