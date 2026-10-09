DNA: 180.000 de lei pentru promovarea unui militar și 15.000 de euro pentru un post la Ambulanță

Potrivit procurorilor DNA, individul ar fi primit 180.000 de lei pentru a interveni în favoarea unui militar, în vederea mutării la o altă unitate și promovării în corpul ofițerilor, precum și 15.000 de euro pentru a facilita angajarea unui șofer la Serviciul Județean de Ambulanță Olt.

DNA arată că măsura controlului judiciar a fost dispusă începând cu 8 octombrie 2026. Inculpatul B.P.B. este cercetat pentru trei infracțiuni de trafic de influență.

Șpagă pentru „general”

Anchetatorii susțin că, în perioada aprilie–mai 2026, bărbatul ar fi pretins și primit 13.000 de lei de la o persoană, lăsând-o să creadă că are influență asupra membrilor unei comisii care urma să analizeze cererea de mutare a acesteia de la o unitate militară din Caracal la una din județul Tulcea.

Ulterior, ar fi primit încă aproximativ 7.000 de lei, despre care ar fi afirmat că erau necesari pentru plata meselor membrilor comisiei, astfel încât mutarea să fie aprobată.

Tot în luna mai 2026, inculpatul ar fi pretins și primit 160.000 de lei, în două tranșe, susținând că poate interveni pe lângă un general din armată și comandantul Școlii de instruire pentru logistică „General-maior Constantin Constantiniu”.

Potrivit procurorilor, banii ar fi fost solicitați pentru a asigura promovarea examenului de trecere în corpul ofițerilor militari, fără participarea efectivă a persoanei la procedura de selecție și la cursuri.

15.000 de euro pentru o angajare la Ambulanța Olt

DNA mai arată că, în cursul anului 2021, bărbatul ar fi pretins și primit 15.000 de euro de la două persoane, tată și fiu, în două tranșe.

Acesta le-ar fi lăsat să creadă că poate interveni, prin intermediul unor persoane publice din județul Olt, pe lângă funcționarii implicați în procedurile legale de angajare, pentru a facilita angajarea unuia dintre cei doi pe un post de șofer la Serviciul Județean de Ambulanță Olt.

Ce obligații are inculpatul

Pe durata celor 60 de zile de control judiciar, inculpatul trebuie să se prezinte la organele de urmărire penală ori de câte ori este chemat, să nu părăsească România fără acordul procurorilor DNA și să nu comunice, direct sau indirect, cu persoanele menționate în ordonanța procurorilor.

DNA precizează că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.

Cercetările continuă în acest caz.