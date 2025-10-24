Doi bărbați au comandat colete de 100.000 lei, apoi unul s-a angajat curier să le fure din depozit

Polițiștii i-au prins în Ialomița și au recuperat o mare parte din produse – iPhone-uri, ceasuri smart, laptop-uri și console PlayStation.

Firma de curierat Sameday a sesizat poliția pe 8 octombrie după ce un angajat a dispărut cu colete în valoare de 100.000 lei, abandonând autoutilitara pe o stradă din Sectorul 6.

Ancheta polițiștilor de la Secția 25 a dezvăluit o schemă bine pusă la punct. Cei doi complici au creat conturi false și au plasat aproximativ 50 de comenzi cu plata ramburs: 10 telefoane iPhone, ceasuri smart, laptop-uri, parfumuri și jocuri PlayStation. Știau că la comenzi atât de mari, produsele vor fi blocate în depozit.

Bărbatul de 26 de ani s-a angajat apoi la Sameday exact pe zona unde trebuiau livrate coletele. A așteptat să fie singur la muncă, a ridicat din depozit atât coletele normale, cât și pe cele blocate, fără a le scana. A livrat o parte din comenzile normale, apoi a venit complicele cu mașina personală, au mutat produsele furate și curiertul a abandonat vehiculul firmei.

Pe 23 octombrie, polițiștii au făcut percheziții în Ialomița, i-au prins pe cei doi și au recuperat o mare parte din produsele furate. Ambii au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru delapidare și complicitate la delapidare.