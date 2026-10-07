Doi copii în vârstă de nouă ani, duși la spital după ce un microbuz școlar a făcut accident

Incidentul s-a produs miercuri, în localitatea Singureni din județul Giurgiu. Au fost implicate două autoturisme și un pieton, în vârstă de nouă ani, care a fost și el transportat la spital.

În urma impactului, microbuzul școlar a ieșit de pe șosea. În total, în transport se aflau 10 copii, dintre care unul a fost dus la spital cu ambulanța.

Trei persoane, trimise la spital pentru îngrijiri medicale

Doi copii, ambii în vârstă de nouă ani, au fost duși la spital. Primul, care era pieton, a fost dus de urgență cu elicopterul SMURD. Cel de-al doilea copil, o fetiță, pasageră în microbuz, a fost transportată cu ambulanța.

Și șoferul microbuzului școlar, în vârstă de 56 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe.

În cealaltă mașină implicată în accident se aflau două persoane, care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale suplimentare.

Intervenția autorităților

La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje ale Punctului de Lucru Călugăreni, Secției Mihăilești și Detașamentului Giurgiu, alături de:

două autospeciale de stingere dotate cu modul de descarcerare;

o autospecială pentru transport victime multiple;

două ambulanțe SAJ;

elicopterul SMURD.

Autoritățile cercetează acum care au fost circumstanțele în care s-a produs accidentul.