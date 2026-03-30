Două fetițe din Mureș sunt căutate de Poliție de mai bine de 15 ore

Rebeca Alexandra Buta are 5 ani și înălțime de 100-110 cm aproximativ, greutate de aproximativ 20 kg, ochi căprui, părul negru, creț, prins în coadă.

La momentul plecării, fata era îmbrăcată cu o rochiță, de culoare albă și roșie, o bluză de culoare albă cu puncte negre, o perche de ștrampi albi cu model de culoare neagră și șlapi tip crocs de culoare roz și model Mickey Mouse .

Melisa Ariana Forgaci are 4 ani, înălțime între 80-100 cm aproximativ, greutate de aproximativ 18-20 kg, ochi căprui, părul negru, prins în două codițe.

Copila era îmbrăcată cu o bluză roșie cu mâneci lungi și imprimeu Mickey Mouse în zona pieptului, o pereche de colanți roz și șlapi de culoare albastră.

Cele două fete au fost date dispărute duminică, în jurul orei 17, după ce familia nu le-a mai găsit.

Vecinii spun că prin localitate a umblat un microbuz cu numere de înmatriculare din Bulgaria și nu exclud ca fetele să fi fost răpite.

Peste 200 de persoane le caută pe cele două copile, fiind vorba de polițiști, pompieri, jandarmi, voluntari, dar și localnici.