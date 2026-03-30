Polițiștii au găsit mașina văzută de localnicii din Mureș, dar nici urmă de fetele dispărute

Polițiștii mureșeni au dat de urma mașinii înmatriculate în Bulgaria, despre care localnicii suspectează că ar fi implicată în răpirea celor două fete, de 4, respectiv 5 ani. Nici urmă, însă, de cele două copile, care sunt de negăsit de aproape 24 de ore.
Polițiștii au găsit mașina văzută de localnicii din Mureș, dar nici urmă de fetele dispărute
Laura Buciu
30 mart. 2026, 14:26, Social

Poliția Mureș transmite că au verificat informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la faptul că o persoană ar fi luat cele două fete, de 4, respectiv 5 ani, din Târnăveni, cu un autoturism.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, persoana surprinsă în imaginile apărute pe rețelele de socializare a fost identificată, iar până la acest moment nu există indicii care să confirme implicarea acesteia într-o eventuală faptă de răpire”, transmite Poliția.

În paralel cu activitățile de căutare a celor două copile, polițiștii fac și verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt, inclusiv prin verificarea persoanelor, autovehiculelor și analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Rebeca și Melisa, de 5, respectiv 4 ani, sunt căutate de mai bine de 15 ore, după ce au dispărut de acasă, din Târnăveni, județul Mureș. Vecinii spun că au văzut umblând prin localitate un microbuz înmatriculat în Bulgaria și cred că fetele au fost răpite.

Rebeca Alexandra Buta are 5 ani și înălțime de 100-110 cm aproximativ, greutate de aproximativ 20 kg, ochi căprui, părul negru, creț, prins în coadă.

La momentul plecării, fata era îmbrăcată cu o rochiță, de culoare albă și roșie, o bluză de culoare albă cu puncte negre, o perche de ștrampi albi cu model de culoare neagră și șlapi tip crocs de culoare roz și model Mickey Mouse .

Melisa Ariana Forgaci are 4 ani, înălțime între 80-100 cm aproximativ, greutate de aproximativ 18-20 kg, ochi căprui, părul negru, prins în două codițe.

Copila era îmbrăcată cu o bluză roșie cu mâneci lungi și imprimeu Mickey Mouse în zona pieptului, o pereche de colanți roz și șlapi de culoare albastră.

Cele două fete au fost date dispărute duminică, în jurul orei 17, după ce familia nu le-a mai găsit.

Vecinii spun că prin localitate a umblat un microbuz cu numere de înmatriculare din Bulgaria și nu exclud ca fetele să fi fost răpite.

Peste 200 de persoane le caută pe cele două copile, fiind vorba de polițiști, pompieri, jandarmi, voluntari, dar și localnici.

 

