Două locuințe, afectate de un incendiu în Sângeorgiu de Mureș. Opt persoane s-au autoevacuat

Două locuințe au fost afectate în noaptea de sâmbătă spre duminică de un incendiu în localitatea Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș. Opt persoane s-au autoevacuat.

ISU Mureș anunță că pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș au intervenit pe strada Trandafirului din localitatea Sângeorgiu de Mureș, unde a izbucnit un incendiu la o casă de locuit.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Flăcările s-au manifestat la etajul imobilului și au afectat două locuințe de tip duplex.

Din interior s-au autoevacuat 8 persoane, dintre care două au fost evaluate medical de echipajele aflate la fața locului.