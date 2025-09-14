Două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier între o ambulanţă şi un autoturism

Potrivit autorităţilor, incidentul s-a produs în jurul orei 11:00, atunci când autoturismul, condus de o femeie, şi ambulanţa care transporta un pacient s-au ciocnit pe Şoseaua Cotroceni, la Piaţa Leu.
În urma impactului, au fost răniţi asistentul medical aflat în ambulanţă şi şoferiţa autoturismului, ambii fiind transportaţi la spital.
Atât conducătoarea auto, cât şi şoferul ambulanţei au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Poliţiştii Brigăzii Rutiere continuă investigaţiile pentru a stabili circumstanţele exacte ale producerii accidentului.