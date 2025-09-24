Eurostat: La ce vârstă pleacă tinerii români din casa părinților. Situația la nivel european

Începând cu anul 2002, această vârstă medie a tinerilor din UE care pleacă din casa părinților a fluctuat între un nivel scăzut de 26,1 ani în 2019 şi un nivel ridicat de 26,8 ani în 2006, potrivit Eurostat.

Situația din țările europene. Cum stă România

Datele Eurostat arată că vârstele medii la care tinerii părăsesc casa părinților sunt mai mari în Croația (31,3 ani), Slovacia (30,9 ani), Grecia (30,7 ani), Italia (30,1 ani) și Spania (30 de ani).

La polul opus, cele mai scăzute vârste medii s-au înregistrat în rândul tinerilor din țările nordice, respectiv Finlanda (21,4 ani), Danemarca (21,7) și Suedia (21,9). Tinerii din Franța părăsesc casa părinților, în medie, la vârsta de 23,5 ani, iar cei din Germania la 23,9 ani.

Aceleași date Eurostat arată că România se situează puțin peste media înregistrată la nivelul UE. Astfel, tinerii români părăsesc casa părinților, în medie, la 27,3 ani.

Tinerii se tem de cheltuielile mari cu locuința

Datele Eurostat mai arată că tinerii din Uniunea Europeană sunt într-o mai mare măsură afectaţi de cheltuielile cu locuinţa.

Anul trecut, 9,7% din tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 29 de ani din UE trăiau în gospodării unde se cheltuia 40% sau mai mult din venitul disponibil pe locuinţă.

De asemenea, în 16 țări membre UE, ponderea venitului disponibil alocat pentru locuinţă era mai ridicată în rândul tinerilor cu vârsta între 15 şi 29 de ani decât pe ansamblul populaţiei.