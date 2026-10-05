Exercițiu militar de amploare la gurile Dunării: 350 de militari și peste 20 de nave se antrenează pentru situații de criză

Aproximativ 350 de militari se antrenează inclusiv pentru respingerea unui inamic și menținerea libertății de navigație într-un scenariu de conflict.

350 de militari participă la DANUBE PROTECTOR 26

Exercițiul DANUBE PROTECTOR 26 reunește militari și tehnică din mai multe structuri ale Forțelor Navale Române, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale.

La manevre participă aproximativ 350 de militari din Flotila Fluvială, Baza Logistică Navală, Centrul 39 Scafandri și Direcția Hidrografică Maritimă.

Peste 20 de nave și ambarcațiuni rapide au fost desfășurate pe brațul Sfântu Gheorghe, în apropierea gurilor Dunării.

MApN precizează că DANUBE PROTECTOR este un exercițiu organizat anual, destinat pregătirii echipajelor pentru misiuni de securitate fluvială și intervenții în situații de criză, inclusiv în condiții dificile.

Militarii simulează respingerea unui inamic

Scenariul din acest an include misiuni de respingere a unui inamic, dar și acțiuni pentru securizarea căilor de comunicații fluviale, desfășurate în cooperare cu alte structuri.

O altă componentă importantă vizează asigurarea libertății de navigație pe căile fluviale. Militarii aplică, în același timp, proceduri pentru siguranța și protecția propriilor forțe.

Toate aceste operațiuni se desfășoară în cadrul unui conflict simulat, scenariul incluzând și gestionarea unor amenințări asimetrice.

Ministerul Apărării subliniază astfel caracterul de instruire al activităților, exercițiul nefiind prezentat drept un răspuns la un incident militar concret.

De ce este Dunărea strategică pentru România

Zona aleasă pentru exercițiu are o importanță aparte din perspectiva securității României. Dunărea traversează sau delimitează zece state europene și reprezintă una dintre principalele artere de transport ale continentului.

Prin sistemul de navigație Rin-Main-Dunăre există o legătură fluvială între Marea Neagră și Marea Nordului, ceea ce transformă fluviul într-un coridor important atât din punct de vedere economic, cât și strategic.

Pentru România, controlul și protejarea rutelor de navigație de pe Dunăre sunt relevante inclusiv pentru securitatea națională, iar zona gurilor de vărsare reprezintă legătura dintre această arteră fluvială și Marea Neagră.

În acest context, exercițiul DANUBE PROTECTOR 26 urmărește pregătirea forțelor române pentru situații în care navigația și comunicațiile fluviale ar trebui protejate în condiții de criză sau conflict.