Firicel din Las Fierbinți a fost reținut în Teleorman. Actorul ar fi consumat substanțe interzise și ar fi condus deși avea permisul suspendat

Actorul a fost verificat de polițiști deoarece a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale. Accidentul s-a produs pe o șosea din județul Teleorman.

Sursele susțin că rezultatul testării cu aparatul etilometru a fost zero. Totuși, la testarea cu aparatul drugtest au reieșit unele substanțe interzise. Probele au fost trimise pentru analiză la laborator și se așteaptă rezultatul de la medicina legală, mai spun sursele.

Actorul Toma Cuzin are dreptul de a conduce suspendat, din data de 22.05.2025.

Ce anunță polițiștii din Teleorman

IPJ Teleorman anunță că polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat.

„La data de 12 octombrie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, județul Teleorman. În fapt, în timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta”, au transmis polițiștii din Teleorman.

IPJ Teleorman anunță că bărbatul a fost reținut

Bărbatul a fost reținut deoarece avea dreptul de a conduce suspendat. De asemenea, șoferul a fost dus la spital pentru prelevarea de mostre biologice.

„În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat. La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii. În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta”, au mai anunțat polițiștii din Teleoman.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede, a precizat IPJ Teleorman.