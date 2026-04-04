Florile din Parcul Cișmigiu, păzite de polițiști locali. Sute de flori au fost furate în câteva zile

Polițiștii locali și-au intensificat patrulările în Parcul Cișmigiu după ce sute de flori plantate de angajații primăriei au fost furate în ultimele zile.
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Cosmin Pirv
04 apr. 2026, 12:05, Social

„Abia am plantat, miercuri și joi, sute de erica roz în jardinierele din Parcul Cișmigiu. Peste noapte, o mare parte din ele au fost smulse din rădăcină și furate”, se arată sâmbătă pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei.

Vineri au fost făcute replantări în spațiile rămase libere din jardiniere.

„Nu au rezistat mult. În decurs de două ore, au fost din nou furate. Aceeași soartă au avut-o narcisele și irișii de pe spațiul verde, dar și un gutui proaspăt plantat în Grădina Japoneză”, susțin reprezentanții primăriei.

„Ieri, muncitorii ALPAB – Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti au completat florile de primăvară vandalizate. Iar Poliția Locală a Municipiului București a intensificat patrulările atât pe timp de zi, cât și de noapte”, mai arată aceștia.

Tot în Parcul Cișmigiu, cineva a deversat, noaptea, un morman de gunoaie.

În urma cercetărilor făcute s-a stabilit că acestea proveneau de la o clinică stomatologică din zonă. Sancțiunea dată se ridică la 50.000 de lei.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor