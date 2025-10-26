Prima pagină » Social » Focuri de armă în Sectorul 6. Polițiștii caută o persoană care a tras cu un pistol de tip Airsoft

Polițiștii caută o persoană care, duminică, a tras cu un pistol de tip Airsoft pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei. Nu au fost răniți, dar luneta unei mașini a fost spartă.
Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
26 oct. 2025, 14:53, Social

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au fost sesizați duminică despre faptul că pe o stradă din Sectorul 6 s-ar fi auzit focuri de armă.

La fața locului, polițiștii au găsit o mașină a cărei lunetă era spartă. Nicio persoană nu a fost rănită.

Din datele și probele administrate rezultă că o persoană ar fi tras cu o armă de tip Airsoft, după care ar fi părăsit zona cu un autoturism.

Mai multe echipaje de poliție desfășoară activități complexe în vederea identificării și depistării persoanelor implicate.

