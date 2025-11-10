Fusese condamnat la demolare, dar acum, Hotelul Perla din Mamaia începe o viață nouă / Proprietarul a decis restaurarea clădirii – monument

Soarta hotelului Perla din stațiunea Mamaia a luat o turnură neașteptată, după ce omul de afaceri care deține imobilul, Gheorghe Ionescu, a decis să-l restaureze și nu să-l demoleze.

Decizia vine după ce clădirea a trecut, printr-o hotărâre administrativă, în categoria clădirilor – monument, după cum relatează Ziarul de Iași.

Antreprenorul făcuse un șir de contestații în instanță la care a renunțat după decizia de clasare în categoria monumentelor.

Oricum, proiectul, în valoare de 12 milioane de euro, a fost blocat mult timp de avize și proceduri de clasare.

„Nu mai avem ce face”

Acum, însă, omul de afaceri a decis, forțat și de decizia administrativă a clasării, să renunțe la toate demersurile de contestație și să demareze lucrările de restaurare, pe care le-a estimat la 5 milioane de euro.

Hotelul va avea cinci stele și va dispune de toate dotările specifice: spa, piscină, săli de conferințe.

„Nu mai avem ce face. Este lege care trebuie respectată”, a declarat Ionescu pentru sursa citată.

Procesul de reabilitare a hotelului vizează conservarea aspectului arhitectural original al clădirii (construite în 1962), dar cu adaptările erei moderne.

„Aproape oricine poate declara că o clădire este monument”

„Nu mai avem voie să-l dărâmăm și trebuie să încercăm, pe cât posibil, să-i redăm înfățișarea de acum 60 de ani, cu materialele și dotările moderne de azi”, a continuat Ionescu, care a mai adăugat că legea e foarte laxă cu aceste încadrări la categoria de „monument”: „aproape oricine poate declara că o clădire este monument”.

În orice caz, acesta admite că intervențiile de reabilitare (estimate să dureze doi ani) sunt mai mult decât necesare, nu doar din rațiuni legale, ci și din perspectivă estetică și funcțională: „Vrem să investim tot ce înseamnă confort, dotări, să fie funcțional și tot ce mai presupune un hotel”.

În vară, Ionescu își anunțase intenția de a contesta temeiul legal și istoric, avansând ideea (extrasă din textul legii) că doar clădirile construite până în 1960 se clasifică la categoria de „monument”, în timp de hotelul Perla a fost construit în 1962.

Evaluări preliminare încadrau hotelul în grupa valorică A a clădirilor – monument

Cu toate astea, el a renunțat la idee pentru a nu bloca proiectul, chiar dacă era cu documentația de demolare la zi și avea certificatu de urbanism emis încă din 2023.

Practic, hotelul Perla a fost salvat de la demolare de decizia Direcției Județene pentru Cultură Cosntanța, la solicitarea a două ONG-uri.

O evaluare preliminară realizată după criteriile Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr 2260 / 2008, încadra clădirea în grupa valorică A a Listei Monumentelor Istorice, iar ca argumente au fost date atât valoarea arhitecturală și artistică mare (fațade expresive), cât și valoarea memorial – simbolică – reper vizual și identitar al stațiunii Mamaia, precum și valoarea istorică medie (exemplu timpuriu de arhitectură dedicată turismului de masă).

Scurt istoric

Gheorghe Ionescu a cumpărat Hotelul Perla în 2019 de la omul de afaceri Mohammad Murad. Inițial, a vrut să-l demoleze și să construiască de la zero un hotel cu 180 de camere, un proiect ce ar fi necesitat 12 milioane de euro.

Proprietarul Perla mai deține hotelurile Lotus și Select, de asemenea, aflate în renovare, însă se pare acestea vor fi inaugurate în sezonul estival următor.