G4Media: O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Ce spune un fost ministru al Mediului

UPDATE Ce spune un fost ministru al Mediului despre incident

Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a afirmat, contactat de Mediafax, că impactul acestui incident poate fi unul local sau unul extins, în funcție de mai mulți indicatori, printre care și viteza cu care îngrășământul respectiv se diluează în apă.

„Dacă debitul Dunării e cert și, din ce știu eu, acum avem peste 4000 de metri cubi pe secundă… nu știu viteza cu care îngrășământul respectiv se diluează în apă. Pentru că, în funcție de toți acești indicatori, impactul poate fi unul local sau poate fi unul extins. Cred că reprezentanții Apelor Române evaluează deja în aval, din punct de vedere fizico-chimic, acest impact, însă nu am văzut până acum cifre oficiale”, a declarat fostul ministru al Mediului pentru Mediafax.

Fechet a punctat că astfel de incidente s-au mai produs în trecut, fără a avea un impact major.

„Nu e prima barjă cu îngrășăminte care se scufundă în Dunăre. Am mai avut în trecut astfel de situații, dar importantă e comunicarea, importante sunt cifrele ca urmare a tuturor analizelor ce ar fi trebuit fi făcute, și cred că s-a întâmplat deja lucrul ăsta. În măsura în care în aval există alimentări cu apă potabilă care sunt legate la Dunăre, toți acei operatori de apă ar trebui înștiințați pentru a-și monitoriza cu mai multă atenție toate analizele și analizarea tuturor parametrilor apei brute pe care o folosesc. De regulă, s-a trecut cu bine peste astfel de incidente, fără a avea un impact major, în cel mai rău caz un impact local”, a mai spus Fechet.

Știrea inițială:

O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în 10 ianuarie, în Dunăre, la Zimnicea, conform informațiilor G4Media care au fost confirmate de Căpitănia Giurgiu. Autoritățile n-au făcut public acest incident până marți, 13 ianuarie, când au fost contactate de reporterii G4Media.

Reprezentanții Primăriei Zimnicea au fost contactați de jurnaliștii G4Media, însă nu au transmis un punct de vedere. La scurt timp după, primăria a publicat pe pagina de Facebook un mesaj prin care anunța că zona este „în afara oricărui pericol”. Primăria Zimnicea nu a făcut public incidentul până în momentul în care a fost contactată de G4Media.

„ÎN AFARA ORICĂRUI PERICOL. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, informează cetățenii că eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nici o formă în pericol orașul nostru. Barja Phoenix Jupiter, aparținând unui armator român, a eșuat pe 20 decembrie 2025, pe 21 decembrie, ajungând în dreptul orașului Zimnicea. Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrășăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată. Organele abilitate monitorizează permanent situația, inclusiv riscul de poluare, cercetarile zilnice arătând că nu s-a produs poluarea apelor Dunării. De asemenea, informăm cetățenii că circulația și transportul pe Dunăre nu este afectat. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, monitorizează situația, fiind în contact permanent cu instituțiile abilitate ale statului român”, este mesajul transmis de Primăria Zimnicea pe Facebook.

Florin Oprea, directorul Căpităniei Giurgiu, a dat termen 10 zile armatorului pentru a elibera zona și a curăța locul, mai notează sursa citată.