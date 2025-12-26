Ger persistent în România până la finalul lui ianuarie

Prima săptămână: ger în munți, ploi în nord

În intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie va fi ger. Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în întreaga țară. Abaterea termică negativă va fi ușor mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni. În rest, cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale.

Ger, săptămâna 5-12 ianuarie: vestul țării, cel mai afectat

Temperaturile medii vor rămâne sub normale la nivelul întregii țări, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului. Meteorologii estimează cantități ușor excedentare de precipitații în toate regiunile.

Săptămâna 12-19 ianuarie: frig moderat, ploi abundente

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în cea mai mare parte a țării.

Ultima săptămână: precipitații abundente în extracarpatice

În perioada 19-26 ianuarie, mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.