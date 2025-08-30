Prima pagină » Social » Hoţ prins după ce a furat din şapte magazine din Constanţa

Hoţ prins după ce a furat din şapte magazine din Constanţa

Un bărbat de 32 de ani din Constanţa şi-a perfecţionat o metodă particulară de furt: intra în magazinele alimentare şi, în timp ce distrăgea atenţia angajatelor, le scotea portofelele din genţi.
Hoţ prins după ce a furat din şapte magazine din Constanţa
Andreea Tobias
30 aug. 2025, 13:04, Social

Tehnica a funcţionat timp de trei ani, între 2022 şi 2025, reuşind să comită şapte furturi în magazine din oraş.

Din portofelele furate a obţinut bani, acte de identitate, carduri bancare şi chiar o brăţară din material preţios.

Din alte trei magazine şi-a mai însuşit un telefon mobil, băuturi alcoolice şi produse de igienă. Paguba totală se ridică la aproximativ 9.000 de lei.

Bărbatul se ascunsese de autorităţi, dar a fost găsit pe 29 august pe bulevardul Tomis din Constanţa. A fost reţinut pentru 24 de ore, iar vineri procurorul a decis să-l lase sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.