Hoţ prins după ce a furat din şapte magazine din Constanţa

Tehnica a funcţionat timp de trei ani, între 2022 şi 2025, reuşind să comită şapte furturi în magazine din oraş.

Din portofelele furate a obţinut bani, acte de identitate, carduri bancare şi chiar o brăţară din material preţios.

Din alte trei magazine şi-a mai însuşit un telefon mobil, băuturi alcoolice şi produse de igienă. Paguba totală se ridică la aproximativ 9.000 de lei.

Bărbatul se ascunsese de autorităţi, dar a fost găsit pe 29 august pe bulevardul Tomis din Constanţa. A fost reţinut pentru 24 de ore, iar vineri procurorul a decis să-l lase sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.