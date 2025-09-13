Hoţii au spart casieria unui oficiu poştal din Reşiţa, dar nu au furat nimic

„Ieri (vineri – n.r.), în jurul orei 00.30, poliţiştii de la Poliţia Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi prin SNUAU 112 că a fost spartă casieria unei unităţi poştale din Reşiţa. Din primele verificări s-a stabilit că în aceeaşi noapte, persoane necunoscute ar fi pătruns în punctul de lucru al unităţii, fără a sustrage bunuri”, anunţă IPJ Caraş Severin.
Poliţiştii continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat în vederea identificării autorilor şi tragerii la răspundere penală a acestora.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa.