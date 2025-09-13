Hoţii au spart casieria unui oficiu poştal din Reşiţa, dar nu au furat nimic

Hoţii au pătruns, joi noaptea, într-un oficiu poştal din Reşiţa, dar nu au sustras nimic. Poliţiştii continuă cercetările pentru tentativă de furt calificat, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa.