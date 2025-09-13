Prima pagină » Social » Hoţii au spart casieria unui oficiu poştal din Reşiţa, dar nu au furat nimic

Hoţii au spart casieria unui oficiu poştal din Reşiţa, dar nu au furat nimic

Hoţii au pătruns, joi noaptea, într-un oficiu poştal din Reşiţa, dar nu au sustras nimic. Poliţiştii continuă cercetările pentru tentativă de furt calificat, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa.
Hoţii au spart casieria unui oficiu poştal din Reşiţa, dar nu au furat nimic
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
13 sept. 2025, 11:10, Social

„Ieri (vineri – n.r.), în jurul orei 00.30, poliţiştii de la Poliţia Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi prin SNUAU 112 că a fost spartă casieria unei unităţi poştale din Reşiţa. Din primele verificări s-a stabilit că în aceeaşi noapte, persoane necunoscute ar fi pătruns în punctul de lucru al unităţii, fără a sustrage bunuri”, anunţă IPJ Caraş Severin.

Poliţiştii continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat în vederea identificării autorilor şi tragerii la răspundere penală a acestora.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa.