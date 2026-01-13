Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă

Tavanul unei săli de clasă a Colegiului Tehnic „Mihail Sturza” din Iași s-a prăbușit în vacanța de iarnă din cauza unor infiltrații, relatează ziaruldeiasi.ro.

O fotografie cu tavanul prăbușit a făcut înconjurul rețelelor sociale, stârnind revolta părinților, alături de textul:

„Nu este admisibil așa ceva, fac copiii ore cu pericolul de a cădea tavanul în cap. Este moloz pe scaune și pe bănci. Trimitem copiii la școală, dar stăm cu frică că nu se întorc întregi acasă. Colegiul „Mihail Sturza”, Iași.

„Elevii au fost mutați și nu există niciun pericol”

De cealaltă parte, directoarea colegiului a spus că tavanul s-a prăbușit în vacanța de iarnă și că a decis închiderea ei până la terminarea reparațiilor.

„Tavanul sălii de clasă este în refacere. Am dat jos tavanul, am dărâmat, ca să putem să reparăm. Nu mai sunt organizate ore acolo, elevii au fost mutați și nu există niciun pericol”, a declarat directoarea Cristina-Maria Bida.

„Tavanul a căzut în vacanța de iarnă, nu în timpul orelor. S-a infiltrat niște apă și așa s-a întâmplat. Noi am dat jos tot și am închis sala de clasă ca să nu existe probleme.

Am mai avut niște activități în perioada vacanței, elevii fiind chemați de diriginți. Probabil atunci s-au dus acolo, la etajul 2, și au mai stat în clasă.

Acum nu sunt organizate ore acolo, elevii sunt mutați și nu există niciun pericol”, a transmis directoarea.