Impact violent între o mașină și un microbuz, în Vâlcea. Opt persoane au nevoie de îngrijiri medicale

Accidentul s-a produs pe DJ 605A, în localitatea Mateești, județul Vâlcea. Potrivit IPJ Vâlcea, în accident au fost implicate 11 persoane, dintre care opt urmează să fie transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Din primele verificări efectuate de polițiști, o femeie de 62 de ani, din localitatea Alunu, care conducea un autoturism, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un microbuz destinat transportului public de persoane.

Microbuzul era condus de un bărbat de 32 de ani, din localitatea Livezi.

Opt persoane vor fi transportate la spital

Inițial, autoritățile au anunțat că toate cele 11 persoane implicate în accident, inclusiv cei doi conducători auto, urmau să fie evaluate medical.

Ulterior, în urma evaluărilor, s-a stabilit că opt persoane, printre care și cei doi șoferi, urmează să fie transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Având în vedere numărul persoanelor implicate, la locul accidentului au fost mobilizate un punct de comandă mobil și o autospecială de primă intervenție și comandă, pentru coordonarea intervenției.

Trafic blocat în zona accidentului

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative.

Traficul rutier în zona producerii accidentului era blocat pentru a permite intervenția echipajelor.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.