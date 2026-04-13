Incendiu într-un cimitir din Botoșani pornit de la o lumânare

Pompierii din Botoșani au intervenit luni pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un cimitir din localitatea Schit Orășeni, pornit de la o lumânare aprinsă în apropierea vegetației uscate.
Cosmin Pirv
13 apr. 2026, 17:44, Social

„Aveți grijă unde așezați lumânările atunci când mergeți la cimitir! Dacă sunt prea aproape de coroanele de flori sau de vegetație uscată, pot provoca incendii”, a transmis ISU Botoșani.

Un astfel de incident a avut loc luni în cimitirul din localitatea Schit Orășeni, comuna Cristești.

Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Cristești, cu două autospeciale de stingere.

Aceștia au constatat că ardeau vegetația uscată și deșeuri vegetale de pe aproximativ 500 de metri pătrați și au acționat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă.

Iată sfaturile pompierilor:
-nu așezați lumânările aprinse în apropierea materialelor care pot lua foc uşor;
-asigurați-vă că lumânările se află în poziţie verticală şi sunt fixate într-un suport special.

