Incendiu într-un lăcaș de cult din Buzău. Alerta a fost dată de un trecător

Este vorba despre biserica din zona Kaufland Râmnicu Sărat. Potrivit ISU Buzău, incendiul se manifesta în interiorul altarului, iar interiorul bisericii a fost indundat cu fum.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere, o altă autospecială de intervenție la înălțime din cadrul Detașamentului Râmnicu Sărat, precum și o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului Buzău.

„În momentul anunțării evenimentului, nicio persoană nu se afla în interior”, informează ISU Buzău.

Potrivit pompierilor, un trecător este cel care a observat că din turla bisericii iese fum, așa că a alertat autoritățile.

La momentul transmiterii știrii, pompierii acționau pentru stingerea incendiului și scoaterea fumului din biserică.