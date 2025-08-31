Incendiu la locomotiva unui tren cu 15 vagoane în Gara Palas din Constanța

UPDATE: Aproximativ 1.000 de călători sunt implicați în incident. Apelul la 112 a fost efectuat la ora 16:04, iar echipajele de intervenție au sosit după doar 3 minute.

Vagoanele au fost decuplate de locomotivă, iar călătorii așteaptă sosirea unei locomotive de schimb care să preia garnitura.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Locomotiva a fost decuplată de la vagoanele cu pasageri și rămâne încă sub tensiune pe linia de înaltă tensiune.

Pompierii de la Detașamentul Palas intervin cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD pentru limitarea incendiului, folosind pulbere de stingere.

Incidentul nu a făcut victime care să necesite îngrijiri medicale, pasagerii fiind în siguranță după decuplarea locomotivei de vagoane, conform ISU Constanța.