Prima pagină » Social » Incendiu la o școală din Teleorman

Incendiu la o școală din Teleorman

Un incendiu a izbucnit marți dimineața la o școală din în satul Prunaru, com. Bujoreni, județul Teleorman. Toți cei din clădire au fost evacuați.
Ninge pe Transfăgărășan: circulația se desfășoară în condiții de iarnă
Bolojan nu are aceeași viziune cu Nicușor Dan despre șefii serviciilor secrete: Coaliția ar trebui să asigure votul în Parlament
Bolojan despre tragedia de la Iaşi. „Cea mai mare creştere de bugete în ultimii 10 ani e în sănătate”
Bolojan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Provizoratele nu asigură performanță
Bolojan despre reducerea angajaţilor din primării: Cu cât se face mai repede, cu atât mai bine
Laura Buciu
30 sept. 2025, 11:50, Social

UPDATE

Până la sosirea forțelor de intervenție, din unitatea de învățământ s-au autoevacuat, în siguranță, 28 de copii și trei cadre didactice. Din clase au fost evacuate și ghiozdanele copiilor, astfel încât aceștia să poată merge acasă.

Incendiul s-a manifestat mocnit la nivelul acoperișului, la astereala din lemn din jurul unui coș de fum defect.

La ora transmiterii știrii, pompierii decopertează în jurul coșului, pentru a se asigura că nu sunt focare ascunse.

Știre inițială

Potrivit ISU Teleorman, incendiul a izbucnit la școala gimnazială din satul Prunaru, comuna Bujoreni.

Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului.

Pompierii intervin cu două mașini de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple (ATPVM).

Din primele informații, toți cei din clădire au fost evacuați.