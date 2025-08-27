INFOTRAFIC: Lucrări pe Autostrada A1. Circulație restricționată pe mai multe sectoare

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că, până pe 8 septembrie 2025, sensul Pitești-București al Autostrăzii A1 este închis la kilometrul 11 pentru continuarea lucrărilor de reparații curente la pasajul de cale ferată. Traficul este deviat pe sensul către Pitești, unde se circulă pe ambele benzi.

„La data de 27.08.2025, în intervalul orar 09.00 – 16.00, traficul este restricționat pe prima bandă, pe Autostrada A1 pe sensul Pitești – București, între kilometrii 110+700 metri – 109+800 metri, pentru lucrări de reparații și decolmatare rosturi dilatare. Până la data de 30.08.2025, pe Autostrada A1 sensul Sibiu – Deva, la kilometrul 308, este restricționată circulația pe ambele benzi, cu deviere pe banda de urgență, în vederea executării de lucrări de reparații la rosturile de dilatație”, potrivit Infotrafic.

Poliția recomandă șoferilor să reducă viteza în zona lucrărilor, să se asigure înainte de schimbarea benzii, să evite depășirile și manevrele riscante și să păstreze distanța de siguranță între vehicule.