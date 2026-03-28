Infotrafic: Se circulă fără probleme, în condiții de ploaie

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la ora 07:00, nu erau impuse restricții de trafic pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice.

La nivel național, circulația rutieră se desfășoară în condiții generale de ploaie, carosabilul fiind preponderent umed, cu valori de trafic redus pentru acest moment.

Pentru evitarea accidentelor rutiere în aceste condiții de ploaie, polițiștii recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată situației meteorologice, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, să evite depășirile riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să circule cu atenția sporită, adoptând o conductă de vigilentă pe toată durata!