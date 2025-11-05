INFOTRAFIC: Vizibilitate redusă din cauza ceții în mai multe județe ale țării

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că se circulă în condiții de ceață pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Mureș și Maramureș, vizibilitatea în trafic fiind redusă, local, sub 200 de metri și izolat, sub 50 de metri.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonilor le este recomandat să-şi sporească atenția şi să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, aceștia trebuie să evite folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă.