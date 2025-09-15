INS: România a avut 489,8 mii de șomeri în trimestrul II 2025

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul II al anului 2025, de 63,3%, în creștere cu 0,6 puncte procentuale faţă de trimestrul I 2025.

Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,6%, faţă de 54,8% la femei) şi la persoanele din mediul urban (69,3% faţă de 57,1% în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 18,7%.

Rata şomajului în trimestrul II 2025 a fost de 6,0%, ȋn scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în trimestrul I 2025.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,1 puncte procentuale (6,0% la bărbaţi, faţă de 5,9% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 6,4 puncte procentuale (9,4% în mediul rural, faţă de 3,0% în mediul urban).

Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).