Italia evacuează copii din Gaza aflați în stare critică pentru tratament medical

Ministerul Apărării din Italia a anunțat evacuarea mai multor copii din Fâșia Gaza care aveau nevoie urgentă de îngrijiri medicale, oferindu-le tratament și adăpost în spitalele italiene.

„În spatele fiecărei misiuni ca aceasta sunt fețe, nume, povești: copii care au cunoscut suferința prea devreme și care astăzi găsesc în Italia o mână întinsă, un loc sigur și o șansă reală la îngrijire și la un viitor”, a declarat ministrul apărării, Guido Crosetto.

Conform Al Jazeera, operațiunea face parte din eforturile internaționale de evacuare a pacienților din Gaza, susținute de Organizația Mondială a Sănătății.

Din octombrie 2023, OMS a facilitat evacuarea medicală a 8.006 pacienți din teritoriul palestinian, însă peste 16.500 de persoane au încă nevoie de tratament în afara zonei de conflict, potrivit agenției ONU.