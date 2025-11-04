Liceele pedagogice nu vor mai organiza admiteri pentru învățători și educatori / Prevederi noi în Regulament

Liceele cu profil pedagogic nu vor mai organiza admitere pentru specializările tradiționale – învățător, educator, puericultor.

Aceste specializări vor fi înlocuite cu cinci direcții noi de studiu: Educație Timpurie, Pedagogia Învățământului Primar, Pedagogie Generală, Pedagogia Educației Non-Formale și Medierea Școlară, după cum se arată într-un proiect de regulament-cadru aflat în dezbatere publică.

Este vorba de o actualizare a Nomenclatorului profesiilor

Această măsură vine ca urmare a aplicării Legii Învățământului Preuniversitar numărul 198/2023, care actualizează nomenclatorul profesiilor din domeniul Educației, a declarat Adriana Robu, director adjunct al Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași pentru Radio România Iași.

Adriana Robu: „Această schimbare vine ca urmare a dorinței noastre, a tuturor celor care facem parte din Asociația Colegiilor și Liceelor Pedagogice din țară, dar și a directorilor, profesorilor, învățătorilor, educatorilor prinși în această mișcare, de a ne adecva la nomenclatorul actual legat de profesii, pentru că era nevoie de această modificare. Pe de altă parte, era nevoie să facem distincție clară între aceste specializări și să pregătim oameni pe niveluri de vârstă a copiilor, pe cicluri de învățământ”.

Alte prevederi

În același document mai există o prevedere, anume aceea că absolvenții specializării „Pedagogia Învățământului Primar” să poată deveni titulari numai după terminarea studiilor universitare.

Proiectul pus în consultare mai prevede că, elevii cuprinși deja în vechiul regulament vor continua cu acesta.

Pentru cei care vor să devină educatori, este necesară absolvirea specializării „Educație timpurie”.

Pentru cei care vor să devină profesori de învățământ primar este necesară absolvirea cu diplomă de licență a specializării Pedagogia Învățământului Primar” sau a unui program de master didactic, după caz.

Legea prevede că persoanele care au fost condamnate definitiv pentru anumite infracțiuni grave nu pot ocupa funcții didactice, de conducere sau de îndrumare în învățământul preuniversitar.

Subliniem că aceste propuneri fac parte dintr-un regulament-cadru care, încă, se află în dezbatere publică.