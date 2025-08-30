Locuitorii evacuaţi din Amara se pot întoarce acasă. Autorităţile menţin măsurile de siguranţă

Operatorii economici care furnizează energie electrică, apă şi gaz vor relua treptat serviciile, în funcţie de posibilităţile tehnice, după incidentul produs vineri în urma unui foraj de mare adâncime care a dus la evacuarea a 270 de persoane.

Autorităţile menţin însă măsurile de siguranţă pentru următoarea perioadă. Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Ialomiţa şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale vor constitui o echipă comună de verificare care va activa timp de o lună în perimetrul afectat.

Primăria Amara, prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, va asigura monitorizarea permanentă până la finalizarea lucrărilor, iar ISU Ialomiţa va menţine în permanenţă o autospecială de lucru cu apă şi spumă, dotată cu echipamente pentru măsurarea concentraţiilor de gaze toxice.

Poliţia Locală Amara va interveni pentru siguranţa zonei până la revenirea la starea de normalitate.

Primăria Amara, împreună cu Consiliul Judeţean Ialomiţa, va identifica operatorul economic care va face lucrările de punere în siguranţă şi sigilare a infrastructurii afectate.

Autorităţile îndeamnă persoanele care se întorc acasă să aerisească fiecare încăpere pentru a preveni acumularea de gaz şi să raporteze orice situaţie neobişnuită prin serviciile de urgenţă.

Vineri, forajul pentru apă de la Amara a lovit o pungă de gaze, provocând o erupţie şi incendiu. Oraşul cu 6.000 de locuitori avea probleme cu apa, de aceea primăria a angajat o firmă să foreze la 284 metri adâncime. La intervenţie au venit pompieri şi specialişti chimici din mai multe judeţe.