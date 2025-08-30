OFICIAL: Incendiul de la forajul din Amara s-a stins iar măsurătorile CBRN arată valori normale

În data de 29 august 2025, ora 15:40, prin apel la numărul unic de urgenţă 112 a fost semnalat un incident produs în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) executat pentru captarea apei potabile.

Forajul a generat un jet puternic de apă, gaze şi materiale solide, cu înălţimi de până la 50–60 m, care a dus la formarea unui crater cu o rază de 40–50 m şi a pus în pericol locuinţele din apropiere.

Ulterior, jetul s-a aprins, producând flăcări vizibile şi degajări de gaze (gaz metan, amoniac, hidrogen sulfurat).

Pentru limitarea efectelor evenimentului, autorităţile au dispus:

instituirea unei zone de risc pe o rază de 300 m;

evacuarea preventivă a 270 de persoane din 144 de locuinţe, fără probleme medicale raportate;

transmiterea unui mesaj RO-ALERT către populaţia localităţii Amara;

sistarea utilităţilor (energie electrică, gaze naturale, apă) în zona afectată;

restricţionarea traficului rutier şi a accesului persoanelor neautorizate;

identificarea spaţiilor pentru cazarea temporară a persoanelor evacuate.

Situaţia actuală:

În dimineaţa zilei de 30 august, ora 03:14, incendiul s-a stins, iar erupţia nu mai este activă la gura puţului. Măsurătorile efectuate de echipajele CBRN au indicat valori în limite normale la nivelul solului, fără prezenţa unor substanţe toxice care să pună în pericol populaţia sau forţele de intervenţie.

Etapele următoare:

Pompierii rămân în dispozitiv pentru supravegherea zonei, iar autospeciala CBRN va continua monitorizarea pe raza localităţii Amara.

Autorităţile judeţene vor convoca Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea adoptării măsurilor necesare pentru revenirea la starea de normalitate.