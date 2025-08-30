OFICIAL: Incendiul de la forajul din Amara s-a stins iar măsurătorile CBRN arată valori normale

În data de 29 august 2025, ora 15:40, prin apel la numărul unic de urgenţă 112 a fost semnalat un incident produs în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) executat pentru captarea apei potabile.
Forajul a generat un jet puternic de apă, gaze şi materiale solide, cu înălţimi de până la 50–60 m, care a dus la formarea unui crater cu o rază de 40–50 m şi a pus în pericol locuinţele din apropiere.
Ulterior, jetul s-a aprins, producând flăcări vizibile şi degajări de gaze (gaz metan, amoniac, hidrogen sulfurat).
În dimineaţa zilei de 30 august, ora 03:14, incendiul s-a stins, iar erupţia nu mai este activă la gura puţului. Măsurătorile efectuate de echipajele CBRN au indicat valori în limite normale la nivelul solului, fără prezenţa unor substanţe toxice care să pună în pericol populaţia sau forţele de intervenţie.
Pompierii rămân în dispozitiv pentru supravegherea zonei, iar autospeciala CBRN va continua monitorizarea pe raza localităţii Amara.
Autorităţile judeţene vor convoca Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea adoptării măsurilor necesare pentru revenirea la starea de normalitate.