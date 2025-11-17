Criza de pe Dunăre se amplifică. Încă o localitate este evacuată

Localitatea Ceatalchioi din județul Tulcea a fost evacuată preventiv luni, după ce Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) a transmis estimări privind posibile riscuri în zonă. Decizia vine la scurt timp după evacuarea din Plauru și transformă Ceatalchioi în a doua localitate tulceană supusă unor astfel de măsuri, pe fondul tensiunilor de la granița cu Ucraina.

Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea

Evacuarea a fost stabilită în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea, desfășurată la ora 13:00. Autoritățile au decis relocarea atât a persoanelor, cât și a animalelor, pentru a elimina orice risc și a proteja comunitatea locală. A fost activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției și gruparea operativă a ISU „Delta” Tulcea.

Transportul și relocarea persoanelor evacuate

Transportul locuitorilor se face cu două microbuze ale Detașamentului de Pompieri Tulcea, microbuze ale Jandarmeriei și SVSU local, precum și o autospecială pentru victime multiple pregătită pentru eventuale urgențe medicale. Persoanele evacuate sunt relocate temporar în spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Tulcea, până la eliminarea tuturor riscurilor.

Autoritățile monitorizează zona în permanență

Zonele afectate sunt monitorizate de echipe MAI, reprezentanți ai autorităților locale și județene, care urmăresc evoluția situației și sunt pregătite să intervină în cazul apariției unor noi urgențe.

O navă care transporta GPL a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre. Incidentul s-a produs luni.

Luni dimineață autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în localitatea Plauru, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație.