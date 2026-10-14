Prima pagină » Social » Manualele noi pentru clasa a IX-a sunt disponibile online. Pentru câte discipline au fost finalizate licitațiile

Manualele noi pentru clasa a IX-a sunt disponibile online. Pentru câte discipline au fost finalizate licitațiile

Manualele școlare noi pentru clasa a IX-a pentru 63 de discipline, sunt disponibile în format digital și PDF pe platforma Ministerului Educației, începând de miercuri, 14 octombrie. Pentru alte nouă discipline au fost depuse contestații, iar procedura de achiziție va continua după soluționarea acestora.
Manualele noi pentru clasa a IX-a sunt disponibile online. Pentru câte discipline au fost finalizate licitațiile
Cosmin Pirv
14 oct. 2026, 13:41, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Manualele declarate câștigătoare în urma licitațiilor au fost încărcate pe platforma manuale.edu.ro, după semnarea, la 12 octombrie, a acordurilor-cadru. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, manualele aprobate acoperă 63 de discipline.

Următoarea etapă este selecția manualelor de către școli și transmiterea necesarului de exemplare. Procesul este programat în perioada 15-28 octombrie 2026, iar comenzile vor fi stabilite în funcție de cifrele de școlarizare aprobate pentru anul școlar 2026-2027.

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat că durata procedurii de achiziție a fost redusă de la o medie de zece luni la aproximativ șapte luni.

Pentru manualele de clasa a X-a, ministrul a anunțat pregătirea documentației de achiziție, cu obiectivul ca acestea să fie disponibile în licee până în august 2027.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
La 4 ani de la divorțul de Gerard Pique, Shakira se iubește cu un baschetbalist
GSP.ro
SURSE. Bătălie grea pentru Ministerul Justiției. Trei nume în cărți: Fostul ministru Radu Marinescu și consilierii prezidențiali Alexandru Ciurea și Cosmin-Alexandru Soare-Filatov
Gandul
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Cancan
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport
Ce câștigă Rusia din acordul privind motorina cu SUA și de ce îi convine lui Donald Trump
Libertatea
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Cu ce se ocupă fostul premier pentru a câștiga bani în plus
CSID
Dacia Striker poate fi comandată și în România! Cât costă rivalul pentru Škoda Octavia Combi?
Promotor