Manualele noi pentru clasa a IX-a sunt disponibile online. Pentru câte discipline au fost finalizate licitațiile

Manualele declarate câștigătoare în urma licitațiilor au fost încărcate pe platforma manuale.edu.ro, după semnarea, la 12 octombrie, a acordurilor-cadru. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, manualele aprobate acoperă 63 de discipline.

Următoarea etapă este selecția manualelor de către școli și transmiterea necesarului de exemplare. Procesul este programat în perioada 15-28 octombrie 2026, iar comenzile vor fi stabilite în funcție de cifrele de școlarizare aprobate pentru anul școlar 2026-2027.

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat că durata procedurii de achiziție a fost redusă de la o medie de zece luni la aproximativ șapte luni.

Pentru manualele de clasa a X-a, ministrul a anunțat pregătirea documentației de achiziție, cu obiectivul ca acestea să fie disponibile în licee până în august 2027.