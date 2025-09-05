Prima pagină » Social » MApN: Grup de drone aeriene detectate la 36 de mile marine de Sulina. Două avioane Eurofighter Typhoon au fost ridicate în aer

Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat, joi seara, un grup de drone aeriene la 36 mile marine Nord-Est de Sulina. Două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate de la baza Mihail Kogălniceanu, au survolat zona.
Eurofighter Typhoon. Sursa foto: Mihai Pop/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
05 sept. 2025, 13:15, Social

„În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine NE de Sulina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina”, a transmis vineri MApN.

La scurt timp de la stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord și ulterior semnalul electronic a dispărut.

Aeronavele au continuat misiunea de monitorizare, după care au aterizat la Baza 57 Aeriană.

MApN precizează că Forțele Aeriene Germane participă, timp de patru luni, cu un detașament de cinci aeronave de luptă, la misiunea de Poliție Aeriană întărită, pentru protejarea spațiului aerian național și aliat.