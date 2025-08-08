Mersul trenurilor se modifică în septembrie din cauza lucrărilor la infrastructură. Ce rute sunt afectate

Între 9-12 septembrie, pe ruta Timișoara Est – Remetea Mare, trenurile IR 78 București Nord – Budapesta și IR 79 Budapesta – București Nord vor circula cu orar modificat.

Trenul IR 1691 București Nord – Timișoara Nord va fi anulat între Caransebeș și Timișoara Nord, călătorii fiind transportați cu mijloace auto.

În perioada 10-13 septembrie, trenul IR 1692 Timișoara Nord – București Nord va fi anulat între Timișoara Nord și Caransebeș, iar transbordarea se va face tot cu mijloace auto. Trenurile IR 72 Craiova – Budapesta și IR 73 Budapesta – Craiova vor circula doar parțial pe rută, cu transbordare auto între Lugoj și Timișoara Nord.

Pe 24-25 septembrie, pe segmentul Mintia – Branișca, trenurile IR 75 Budapesta – Cluj Napoca și IR 74 Cluj Napoca – Budapesta vor fi anulate parțial, la fel și ramurile către Brașov.

Pasagerii cu bilete la trenurile afectate pot primi contravaloarea biletelor neutilizate conform regulamentului în vigoare.