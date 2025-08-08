Prima pagină » Social » Mersul trenurilor se modifică în septembrie din cauza lucrărilor la infrastructură. Ce rute sunt afectate

Mersul trenurilor se modifică în septembrie din cauza lucrărilor la infrastructură. Ce rute sunt afectate

CFR Călători anunță modificări importante în circulația trenurilor în perioada septembrie din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară realizate de CFR SA pe mai multe segmente.
Foto: Facebook/CFRCalatori.ro
Andreea Tobias
08 aug. 2025, 09:41, Social

Între 9-12 septembrie, pe ruta Timișoara Est – Remetea Mare, trenurile IR 78 București Nord – Budapesta și IR 79 Budapesta – București Nord vor circula cu orar modificat.

Trenul IR 1691 București Nord – Timișoara Nord va fi anulat între Caransebeș și Timișoara Nord, călătorii fiind transportați cu mijloace auto.

În perioada 10-13 septembrie, trenul IR 1692 Timișoara Nord – București Nord va fi anulat între Timișoara Nord și Caransebeș, iar transbordarea se va face tot cu mijloace auto. Trenurile IR 72 Craiova – Budapesta și IR 73 Budapesta – Craiova vor circula doar parțial pe rută, cu transbordare auto între Lugoj și Timișoara Nord.

Pe 24-25 septembrie, pe segmentul Mintia – Branișca, trenurile IR 75 Budapesta – Cluj Napoca și IR 74 Cluj Napoca – Budapesta vor fi anulate parțial, la fel și ramurile către Brașov.

Pasagerii cu bilete la trenurile afectate pot primi contravaloarea biletelor neutilizate conform regulamentului în vigoare.