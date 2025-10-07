Prima pagină » Social » Mesaje RO-Alert în București și Ilfov privitoare la codul roșu de ploi

Mesaje RO-Alert în București și Ilfov privitoare la codul roșu de ploi

Locuitorii din București și Ilfov au primit marți mesaje RO-Alert privitoare la codul roșu de ploi. Avertizarea vizează zona până miercuri după amiaza.
Mesaje RO-Alert în București și Ilfov privitoare la codul roșu de ploi
Galerie Foto 1
Sursă foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
07 oct. 2025, 18:30, Social

Avertizarea cod roșu este valabilă de marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 15.00. Prin mesajul RO-Alert locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să evite deplasările, să se adăpostească și să ia măsuri de protecție.

Avertizarea cod roșu de ploi a fost extinsă și la județele Giurgiu și Ilfov, precum și în Capitală, au anunțat marți meteorologii.

Astfel, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.