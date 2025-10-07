Mesaje RO-Alert în București și Ilfov privitoare la codul roșu de ploi

Avertizarea cod roșu este valabilă de marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 15.00. Prin mesajul RO-Alert locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să evite deplasările, să se adăpostească și să ia măsuri de protecție.

Avertizarea cod roșu de ploi a fost extinsă și la județele Giurgiu și Ilfov, precum și în Capitală, au anunțat marți meteorologii.

Astfel, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.